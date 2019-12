Isee, Lavoro, Bollette luce e gas, Bonus e detrazioni, Ferie 2020, Mutuo, Scontrini telematici, Dilazione Imu e Tasi, le novità

Rassegna del 28 e 29 dicembre su: chiarimenti Inps sulle trasferte lavorative; Diminuiscono le bollette luce e gas nel 2020; Detrazione fiscale per i lavori di rifacimento senza condominio; Mutuo e coniuge a carico la detrazione non sempre spetta; Compilazione ISEE 2020 senza Caf; Acquisto prima casa con gli sconti del Fisco; Lavoro e calendario 2020 per ferie e festività; Proroga scontrini telematici; Bonus facciata detrazione fino al 90%; Possibile dal 2020 la dilazione delle tasse comunali; tutte le novità.

Lavoro e trasferte: i chiarimenti Inps

Lavoratori in trasferta e tassazione con prelievo contributivo, l’Inps con la circolare numero 158 del 23 dicembre 2019 in materia di lavoro e trasfertismo, afferma che il contenzioso in atto sarà giudicato dalla posizione della magistratura in base alle interpretazioni normative.

È possibile leggere qui la notizia completa: Lavoro e trasferte: imposizione fiscale e contributiva, l’Inps si rassegna a perdere le cause

Bollette luce e gas 2020: diminuzione per un valore di 125 euro a famiglia

Il primo trimestre 2020 vede in calo le Bollette luce in lieve aumento mentre subiscono un aumento le bollette del gas. Un primo trimestre 2020 all’insegna del risparmio per le famiglie, un forte calo del fabbisogno con contenimento delle quotazioni delle tariffe delle materie prime all’ingrosso, con la conseguenza di un abbassamento consistente delle bollette elettriche del -5,4% e un leggero aumento delle bollette del gas +0, 8%.

La notizia completa qui: Bollette luce e gas con prezzi in calo nel 2020: risparmio di 125 euro a famiglia

Detrazione lavori di rifacimento su parti comuni senza condominio

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che per fruire del bonus ristrutturazione per lavori eseguiti sulle parti comuni è possibile anche per il condominio minimo, indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale che ha eseguito i bonifici relativi ai lavori.

Leggi qui i chiarimenti: Detrazioni fiscale su parti comuni del 50% in 10 anni senza condominio, i chiarimenti

Mutuo e coniuge a carico: non sempre spetta la detrazione

Quando si accede ad un mutuo fra i coniugi per acquistare o costruire l’abitazione principale, bisogna prendere tutte le informazioni in modo corretto, in quanto non sempre ai fini fiscali si hanno le stesse detrazioni. La differenza è rilevante, quando il coniuge è a carico e se il mutuo è per acquisto o costruzione.

Leggi qui la notizia: Mutuo e coniuge a carico: la detrazione degli interessi non sempre spetta

Isee 2020: compilazione senza CAF, semplice e veloce

Il 4 ottobre 2019 ha debuttato l’Isee precompilato in Gazzetta Ufficiale, per permettere ai cittadini di elaborare al DSU alla scadenza senza dover fare code interminabili oppure appuntamenti ai Caf con tempi lunghi, rischiando di perdere le agevolazioni. Con la modifica della scadenza Isee al 31 dicembre di ogni anno, per molti cittadini diventa davvero una corsa agli ostacoli procedere con il rinnovo. L’Inps modificando la scadenza ha reso accessibile l’Isee precompilato in modo da facilitare l’acquisizione in tempo utile per aggiornare le agevolazioni (bonus bebè, bonus luce e gas, Reddito di cittadinanza).

Leggi qui come fare: ISEE 2020: come fare la dichiarazione DSU senza Caf in modo semplice e veloce

Acquisto prima casa e sconti del Fisco, tutte le possibilità

Acquistare la prima casa è un passo importante, e ad incentivare l’acquisto anche il pacchetto degli sconti del Fisco, che rendono l’acquisto più leggero. Vediamo come funzionano e cosa fare per non perderli.

La notizia completa qui: Acquisto prima casa e sconti del Fisco, compreso mutuo e interessi, tutti i casi possibili e le ultime novità

Lavoro e calendario 2020: ponti e festività

Il 2019 è ormai finito e già si passa al calendario 2020 spulciando tutti i gironi di festa e la possibilità di fare ponti lunghi per ricaricare le energie. Facendo un semplice calcolo con otto giorni di ferie e un po’ di strategia si riesce a godere di 30 giorni. Il 2020 si presenta con ponti interessanti e per chi lavora potrà dedicarsi ad escursioni e viaggi.

Leggi qui la notizia completa: Festività e ponti 2020: con 8 giorni di ferie è possibile starne 30 a casa

Scontrini telematici: proroga

L’obbligo dal 1° gennaio 2020 degli scontrini telematici con la lotteria degli scontrini che premia i consumatori, ha subito un’ulteriore proroga. L’ultima legge di bilancio esprime maggiore flessibilità verso i titolari di partita Iva che dovranno rilasciare lo scontrino fiscale.

Leggi qui la notizia completa: Scontrini telematici: proroga fino al 1° luglio 2020, obbligo per i forfettari, le novità

Bonus facciata

L’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2020 contiene numerose novità per i contribuenti e i condomini che potranno pianificare gli interventi di risparmio energetico, di manutenzione edilizia e interventi antisismici. La novità del 2020 è il bonus facciata che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2020 e riguarderà le spese documentate riguardanti tinteggiatura o pulitura esterna, finalizzate al restauro della facciata su edifici esistenti.

Per saperne di più leggi: Bonus facciata 2020 con una detrazione del 90% in 10 anni

Tasse comunali si possono dilazionare fino a 36 rate

Con l’ingresso delle nuove regole, dal 1° gennaio 2020 le tasse comunali (Imu, Tasi, ecc.) potranno essere dilazionate secondo un nuovo sistema di dilazione che dovranno attuare i Comuni.

Leggi qui la notizia completa: Tasse comunali si possono dilazionare fino a 36 rate, le novità dal 2020

