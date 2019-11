Isee per il reddito di cittadinanza, quando va rinnovato?

Il decreto crescita ha introdotto nuove regole al riguardo dell’ISEE, allungando la validità e ne facilitano l’accesso. Nello specifico è stata prevista una durata più lunga. Ricordiamo che l’Isee è richiesto per poter beneficiare di innumerevoli agevolazioni, tra queste vi è anche la richiesta del Reddito di cittadinanza per coloro che hanno i requisiti.

Validità Isee

Un lettore ci chiede: Buonasera, volevo sapere per quanto riguarda l’isee 2020 entro quando bisogna rinnovarlo se c’è un arco di tempo per poterlo rifare e spedire all’INPS in quanto fruitore del RDC so che la scadenza è il 31 dicembre 2019 grazie non vorrei che l’INPS sospendesse l’erogazione

L’Inps con un messaggio pubblicato sul suo portale ha specificato che: tutte le DSU presentate nel corso dell’anno 2019 scadono il 31 dicembre 2019 (ad es. una DSU presentata il 1° agosto 2019 scade il 31 dicembre 2019). Dal 1° gennaio 2020 tutte le DSU che saranno rilasciate a decorrere da tale data scadranno il 31 dicembre 2020.

