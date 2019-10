Isee Università genitori separati. come funziona e quali redditi vanno inseriti?

L’Isee valuta la situazione patrimoniale e reddituale di un nucleo familiare e risulta determinante nel calcolo delle tasse universitarie, soprattutto per gli studenti iscritti al primo anno. Con l’Isee, infatti, è possibile accedere a determinate prestazioni sociali a condizioni molto agevolate e l’Isee università, nello specifico, serve a determinare l’importo delle tasse universitarie che, altrimenti avrebbero un importo molto elevato.

Isee università genitori separati

Una nostra lettrice ci chiede:

Buongiorno

Mio figlio vive ed è nello stato di famiglia di suo padre. Sta frequentando il primo anno universitario e bisogna presentare l’ISEE per l’esenzione o meno sulla tassa. Essendoci tanta confusione (perché nemmeno i CAF mi sanno dare certezza), vorrei sapere quale sia il concetto giusto. Separati legalmente e con due residenze diverse,(ripeto mio figlio vive col padre ed è nel suo stato di famiglia), chi deve prestare l’ISEE? Solo il padre o di entrambi i genitori? Grazie anticipatamente

Isee Università chi lo deve presentare?

Sono sempre di più le famiglie che in Italia presentano separazioni e divorzi e diventa sempre di maggior interesse cercare di capire come procedere nella presentazione dell’Isee per le coppie che di fatto non sono più legalmente spostate.

In questo articolo ci occuperemo nello specifico delle coppie legalmente separate.

Per i i genitori separati legalmente o divorziati che devono presentare l’Isee per prestazioni per i figli è da seguire le seguenti regole:

i figli minori fanne comunque sempre parte del nucleo familiare del genitore con cui vivono anche se sono fiscalmente a carico di entrambi o dell’altro genitore;

i figli maggiorenni vanno inseriti nel nucleo familiare della persona di cui sono fiscalmente a carico (anche se conviventi con l’altro genitore); se fiscalmente a carico di entrambi i genitori andranno inseriti nel nucleo familiare del genitore con cui convivono.

Da tenere presente che quando si compila l’Isee Università nel quadro C, al modello MB2 andrà barrata la casella “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”.

Nel vostro caso: se suo figlio maggiorenne, pur vivendo con suo padre è fiscalmente a carico suo deve presentare lei l’ISEE inserendo il ragazzo nel suo nucleo. Se invece è a carico di entrambi o del solo padre presenterà l’ISEE in padre potendolo includere nel suo nucleo.

