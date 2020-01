Isola dei famosi 2020, l’inizio si avvicina: ecco il cast, inviati, opinionisti e conduzione

Ancora non si ha una data precisa di quando inizierà l’isola dei Famosi 2020 ma già si fanno i nomi di chi sarà a condurre, gli inviati, il cast e gli opinionisti.

Andiamo a vedere chi potrebbe condurre l’isola dei Famosi e i possibili concorrenti

La conduzione di quest’anno potrebbe essere davvero una sorpresa, specialmente dopo il forfait che è stato dato da Alessia Marcuzzi per i troppi impegni di lavora che ha. Tra i nomi più interessanti per la conduzione dell’isola dei Famosi si fanno quelli di Barbara d’Urso e Ilary Blasi.

Per quanto riguarda i concorrenti i primi nomi che si stanno facendo sono del senatore Antonio Razzi e dell’Europarlamentare Alessandra Mussolini, le attrici Marina Suma, Giusy Zenere e Eleonora Giorgi, la showgirl Silvia Rocca, il conduttore Orlando Portento. Ancora le attrici Maria Monse’, Valentine Demi, Jessica Rizzo, Luana Borgia e Milly d’Abbraccio.

Quelli citati fino ad adesso sono date come certezze alla partecipazione del programma, mentre invece per ora è solo una supposizione la presenza di attori come Angelo Contabile e Fabrizio Bracconieri, il cantante Rosario Miraggio, l’opinionista Jack Vanore, l’annunciatrice Giovanna Elmi, il cavaliere Sossio Aruta, l’hair stylist Kiko’ Nalli e le modelle Sara Tommasi, Nadia Bengala, Fabiana Britto e Sylvie Lubamba.

Andiamo a vedere quali sono gli inviati e gli opinionisti

Per quanto riguarda gli opinionisti non ci dovrebbero essere dubbi, anche se non sono state ancora confermate, dovrebbero essere Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

Per quanto riguarda l’inviato i nomi che si fanno sono molti e anche vari; si nomina il vincitore dell’isola dell’anno scorso Marco Maddaloni, per poi passare all’ex conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, per passare poi all’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi, dal pugile Clemente Russo e dall’attore Can Yaman.

La location dovrebbe rimanere quella dell’arcipelago di Cayo Cochinos in Honduras.

