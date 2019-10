Italia Grecia sarà una gara piuttosto importante per il percorso degli azzurri, in vista delle qualificazioni che portano ai prossimi Europei del 2020. La gara andrà in scena questa sera, all’Olimpico di Roma, alle ore 20:45, in diretta RAI.

Italia Grecia: probabili formazioni, gli azzurri puntano su Immobile

Nella gara che andrà in scena questa sera, sabato 12 ottobre 2019, all’Olimpico di Roma, gli azzurri, guidati da Roberto Mancini, dovranno mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Europei 2020.

Già primi, con 18 punti in classifica, nel girone, gli azzurri puntano a dare una spallata decisiva, contro la Grecia, ferma a quota 5 punti, quinta nel girone, composto da 6 squadre. Alle spalle degli azzurri, a quota 12 punti, c’è la Finlandia.

Tra le probabili formazioni di Italia Grecia, spunta forte la candidatura di Ciro Immobile per sostenere l’attacco, completato da Insigne e Chiesa.

Il napoletano, in carica alla Lazio dovrebbe spuntarla sul compagno, Belotti. Ballottaggi invece, in mezzo al campo, tra Barella e Bernardeschi, come possibile novità in mezz’ala, ipotesi spesso avallata per il calciatore della Juventus, ma di rado sperimentata. Al momento, comunque appare favorito il centrocampista dell’Inter, Barella nella vittoria del ballottaggio. Sarà curioso vedere anche una sfida nella sfida, quella che vedrà opporsi Lorenzo Insigne da una parte e Manolas, dall’altra, entrambe compagni di squadra al Napoli.

Italia Grecia: probabili formazioni

Vediamo dunque, le probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco dell’Olimpico, tra Italia e Grecia

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062