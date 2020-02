Un ricercatore egiziano Patrick Zaky, che stava studiando in Italia è stato arrestato all’arrivo al Cairo con l’accusa di “danneggiare la sicurezza nazionale”, scatenando allarme tra le autorità italiane che temono una ripetizione del caso dello studente di dottorato italiano Giulio Regeni assassinato brutalmente.

Patrick Zaky arrestato e sottoposto a torture

Patrick Zaky, uno studente laureato all’Università di Bologna, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo durante una visita alla famiglia. Zaky è un ricercatore sui diritti umani, presso l’ Egypt Initiative for Personal Rights (EIPR) con sede al Cairo ha dichiarato di essere stato nascosto all’aeroporto e interrogato presso strutture appartenenti all’agenzia di sicurezza nazionale egiziana al Cairo e Mansoura, la sua città natale.

EIPR ha affermato che Patrick “è stato picchiato, sottoposto a scosse elettriche, minacciato e interrogato su varie questioni relative al suo lavoro e al suo attivismo.

L’Italia solleva immediatamente l’allarme

Immediatamente le autorità italiane hanno sollevato l’allarme per la detenzione di Patrick Zaky. Il ministero degli Esteri ha riferito al servizio italiano Ansa che il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, “stava seguendo attentamente il caso e ha già preso contatto con l’ambasciata italiana al Cairo per ottenere informazioni sull’arresto dello studente“.

Giulio Regeni brutalmente ucciso

Regeni è scomparso il 25 gennaio 2016, quattro mesi dopo il suo arrivo al Cairo per completare la ricerca di dottorato sui sindacati. Il suo cadavere, che mostrava segni di torture prolungate e brutali, fu trovato su una strada del deserto del Cairo nove giorni dopo. Nel 2018, il pubblico ministero italiano ha elencato cinque membri della polizia egiziana e dell’agenzia di sicurezza nazionale come sospetti della sua scomparsa.

Zaky accusato di “danneggiare la sicurezza nazionale”

EIPR afferma che Zaky ha accusato di “danneggiare la sicurezza nazionale” e altri, incluso l’incitamento alle proteste senza licenza, con l’intenzione di rovesciare lo stato, diffondere notizie false e promuovere il terrorismo. Il servizio informazioni statale dell’Egitto ha rilasciato una dichiarazione citando una fonte di sicurezza senza nome, ribadendo che Zaky è un cittadino egiziano e che è stato arrestato per ordine del processo di sicurezza dello stato “che ha deciso di trattenerlo per 15 giorni in attesa di indagini“.

Nonostante la cooperazione in corso su questioni come la guerra civile in Libia, il caso di Regeni rimane un ostacolo nelle relazioni italo-egiziane e questo potrebbe essere aggravato dall’arresto di Zaky.

Alessandra Ballerini, avvocato italiana della famiglia Regeni, ha rilasciato una dichiarazione congiunta con l’Associazione di dottorandi e ricercatori in Italia, studenti dell’Università di Bologna e l’associazione studentesca

“Uniamo la nostra voce a quella della famiglia Regeni nel chiedere al governo di includere l’Egitto nell’elenco dei paesi non sicuri e di convocare l’ambasciatore italiano dell’Egitto in Italia“, hanno detto. “In questo caso, l’Egitto mostra ancora una volta la spietatezza della sua dittatura“.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, ha affermato che le autorità italiane e universitarie hanno il dovere di tutelare Zaky. “È preoccupante che Zaky sia stato probabilmente spiato in Italia, dove ha fatto un master“, ha aggiunto. “Siamo preoccupati per questi 15 giorni di reclusione. È una strategia che l’Egitto usa per mettere a tacere le persone che poi rimangono in prigione per mesi o anni, per fare in modo che il mondo li dimentica”.

