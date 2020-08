Per chi si trasferisce all’estero deve iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Un elenco dei soggetti italiani che si sono stabiliti all’estero cancellando la residenza in Italia. L’AIRE è stata istituita nel 1990 con la legge 470/88 e il DPR 323/89 che regolamenta la burocrazia degli italiani all’estero.

Residente all’estero e modulo E104

Un lettore ci chiede: “Buongiorno, volevo sapere come faccio ad avere il modulo E104, perché ora vivo in Svezia da marzo 2020, e ho bisogno di un documento che afferma che non ricevo aiuti dal governo, però non riesco a contattare I’INPS. Avete un’idea ? Grazie e buona giornata. Sonia”

Qui il modulo da scaricare, compilare e stampare

Il modello E104 consiste in un attestato concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza per le prestazioni di maternità, tubercolosi, malattia, morte.

Il sito Inps mette a disposizioni dei cittadini una serie di moduli editabili da compilare e inviare tramite la piattaforma dell’ente previdenziale. Ho scarico dalla piattaforma il modulo E104 editabile, lo può scaricare da qui: Modello E_104 editabile

Il modulo è editabile, questo significa che lo può compilare e poi stampare e firmare.

Difficoltà incontrano anche i lavoratori che hanno lavorato in Italia e versato contributi e poi si trasferiscono all’Estero o viceversa, in questi casi consiglio di consultare la nostra guida che illustra in modo ampio tutti i possibili scenari: Contributi versati all’Estero utili alla pensione

Alcuni chiarimenti sul modulo E104

Il modello E104 viene richiesto quando bisogna iscriversi presso la cassa malattia estera per ottenere assistenza sanitaria in un altro Paese dell’Unione Europea. Questo modulo serve a certificare i periodi assicurativi in Italia, in modo da avere una data certa per l’iscrizione alla copertura assicurativa.

Quando si chiede il modello E104 in automatico viene revocato il medico di base e non ha più valore la tessera sanitaria italiana. Attualmente il modello E104, in alcune ASL è sostituito dal modello SEDS.

In linea generale, questo avviene quando si ci iscrive all’AIRE, che fa perdere la copertura sanitaria in Italia.

