Jaguar Land Rover ha progettato un nuovo sedile per auto che cambia forma, con l’obiettivo di stimolare i muscoli come se si stesse camminando. Il sedile, che viene sperimentato dalla divisione Body Interiors Research della casa inglese, si muove per imitare i movimenti e gli stress del movimento ed è destinato a ridurre i rischi per la salute quando si sta seduti troppo a lungo durante la guida. Si regola automaticamente per adattarsi a ogni guidatore e passeggero.

La nuova tecnologia innovativa fa parte di Destination Zero, un progetto di Jaguar Land Rover più ampio progettato per migliorare la sicurezza e la salubrità delle auto. La ricerca del progetto è finalizzata alla creazione di un “mondo di emissioni zero, zero incidenti e zero congestione”. Precedenti ricerche per Destination Zero si sono concentrate sulla riduzione degli effetti della cinetosi e sull’utilizzo di luci ultraviolette per fermare la diffusione di raffreddori e influenza.

Steve Iley, Chief Medical Officer di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “Il benessere dei nostri clienti e dipendenti è al centro di tutti i nostri progetti di ricerca tecnologica. Stiamo utilizzando le nostre competenze ingegneristiche per sviluppare la sede del futuro, utilizzando tecnologie innovative mai viste prima nel settore automobilistico, per aiutare a risolvere un problema che colpisce le persone in tutto il mondo. “

