Jaguar Land Rover lancia un programma di abbonamento auto

Jaguar Land Rover ha lanciato un nuovo servizio di abbonamento auto “Pivotal” volto a fornire un’alternativa ai tradizionali piani di proprietà e leasing delle auto. La nuova impresa è l’ultimo passo della transizione graduale del gruppo inglese a un fornitore di servizi di mobilità e segue uno schema simile chiamato Carpe, lanciato nel 2018.

Gli utenti del nuovo servizio pagano un canone mensile per il noleggio del veicolo, che copre i costi di assicurazione, tasse, assistenza e qualsiasi riparazione necessaria. Lo schema consente inoltre agli abbonati di cambiare auto ogni sei mesi – molto più frequentemente rispetto alla maggior parte degli schemi di leasing auto – per “adattarsi al loro stile di vita in evoluzione, che si tratti di un nuovo lavoro, di far crescere una famiglia o della necessità di maggiore flessibilità”.

I veicoli disponibili su Pivotal dal lancio includono la Land Rover Discovery , Discovery Sport, Jaguar I-Pace , Jaguar F-Pace e tutti e quattro i modelli della gamma Range Rover. Il nuovo Defender verrà aggiunto in un secondo momento, così come le versioni ibride plug-in recentemente rivelate di Discovery Sport e Range Rover Evoque .

Esistono diversi livelli di abbonamento tra cui scegliere: blu, indaco, viola e ultravioletto, i cui prezzi nel Regno Unito vanno da £ 750 a £ 1600 al mese. Gli utenti sono in grado di passare facilmente da un livello all’altro in base alle esigenze e possono anche scegliere di sospendere la propria iscrizione su base mensile. C’è anche una quota di iscrizione una tantum di £ 550.

Secondo Jaguar Land Rover, circa il 18% dei conducenti preferisce ” abbonamenti senza impegno” a possedere il proprio veicolo, e stima che i modelli di abbonamento rappresenteranno il 10% di tutte le ” vendite ” di auto nuove – circa 16 milioni di veicoli – negli Stati Uniti e Europa entro il 2025. Pivotal è rivolto al 20% di giovani professionisti che normalmente non posseggono un’auto.

Il marchio aggiunge che, nelle prove per il nuovo schema, l’80% dei membri non aveva precedentemente posseduto una Jaguar o Land Rover, rendendolo un modo efficace per attirare nuovi clienti verso i marchi.

