Jaguar valuta di lanciare un rivale per Mercedes Classe A e Audi A3

L’idea di Jaguar di lanciare un rivale per Audi A3 , BMW Serie 1 e Mercedes Classe A riacquista forza. La casa britannica sta affrontando una situazione molto difficile. Presto dovrà prendere una decisione per sostituire due delle sue berline attuali. Tutto indica che sia la Jaguar XE che la XF non saranno più come le conosciamo oggi. Al momento, la casa automobilistica del giaguaro ha messo sul tavolo due progetti molto interessanti. Uno di questi è una berlina compatta, un modello mai visto prima nella società britannica. Un nuovo modello che punta direttamente a sostituire l’XE.

I prossimi 12 mesi saranno cruciali per Jaguar Land Rover, con il gruppo inglese che cercherà di riprendersi dai gravi effetti della pandemia di coronavirus COVID-19 sull’industria automobilistica. È anche un periodo di tempo in cui Jaguar analizzerà su quale tipo di veicolo scommettere per entrare in un segmento che gli consenta di ottenere grandi volumi di immatricolazioni e, quindi, maggiori profitti.

Julian Thomson, Head of Design di Jaguar, ha suggerito che una delle opzioni prese in considerazione è la costruzione di un’auto più piccola, che probabilmente sarà lunga circa 4,50 metri. Per differenziarsi dai rivali proposti dai tedeschi Audi, Mercedes e BMW, che sarebbero senza dubbio i suoi principali concorrenti, l’ipotetico nuovo modello Jaguar opterà per un’immagine più elegante e classica.

Ci troveremmo di fronte a un nuovo modello globale che consentirà a Jaguar di catturare l’attenzione degli acquirenti più giovani. Più di un decennio e mezzo fa, la casa inglese presentò un modello concettuale che dava un’idea di come sarebbe stata una berlina di questo tipo. Ci riferiamo al concetto Jaguar RD-6. Nonostante tutto il tempo trascorso, è un’idea che, come possiamo vedere, è ancora valida nel cuore del marchio. L’ingresso nel segmento compatto consentirebbe a Jaguar di aumentare considerevolmente le sue vendite. È una categoria che nella sola Europa genera circa 800.000 vendite all’anno.

