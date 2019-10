Jeep ha grandi piani per il futuro: ecco cosa accadrà

Jeep è un marchio destinato a diventare sempre più importante per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. La casa automobilistica americana si sta trasformando sempre di più in un brand globale. Questo fenomeno è destinato ad intensificarsi nei prossimi anni quando la gamma della società statunitense verrà rivoluzionata. FCA ha deciso di investire grosse somme di denaro per il lancio di nuovi modelli. Innanzi tutto dobbiamo segnalare che l’intera gamma sarà elettrificata. Presto saranno lanciati Renegade e Compass ibridi che già sono stati mostrati al Salone dell’auto di Ginevra.

Tante novità sono attese nella gamma di Jeep

Successivamente toccherà agli altri modelli della gamma a cominciare dall’iconico Jeep Wrangler. Ma quella dell’elettrificazione non sarà l’unica novità per la gamma del marchio americano di FCA. Questa infatti sarà ampliata. Arriverà innanzi tutto una nuova entry level. Si tratterà di un suv compatto di circa 4 metri che poi probabilmente avrà una gemella di Alfa Romeo.

Questo modello, secondo indiscrezioni potrebbe venire prodotto in Italia a Pomigliano o forse a Melfi. Nei prossimi anni assisteremo al ritorno sul mercato anche di due modelli molto popolari negli scorsi decenni: Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Quest’ultimo dovrebbe avere molto mercato in Cina e Stati Uniti essendo il nuovo top di gamma di Jeep con prezzi anche superiori ai 100 mila euro. I modelli in questione saranno prodotti in USA dove Fiat Chrysler sta investendo miliardi di euro nella costruzione di nuovi impianti. Questo in particolare nella zona di Detroit.

Maggiori dettagli sui futuri piani della casa americana dovrebbero già arrivare nel corso del prossimo anno. Non possiamo escludere però qualche novità interessante già a fine anno al Los Angeles Auto Show di fine novembre. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori notizie sulla celebre casa automobilistica statunitense.

Ti potrebbe interessare: Si chiude il Camp Jeep 2019 con un’edizione da record

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062