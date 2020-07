Jeep Renegade e Compass 4xe: Mopar lancia i primi accessori

Mopar ha lanciato una selezione di parti per la nuova Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe ancor prima che i due SUV ibridi plug-in arrivino ai rivenditori in Europa a settembre. Progettati per evidenziare la loro natura elettrificata, gli accenti di stile blu sono tra le caratteristiche che si possono trovare nel catalogo di Mopar. Questi includono i look blu per i coperchi degli specchietti laterali, i loghi, l’anello attorno alla griglia a sette slot e gli esclusivi tappetini. L’intero pacchetto sarà disponibile presso i concessionari europei di Jeep e online a Mopar a partire da questo autunno e le offerte alla fine cresceranno per includere oltre 100 accessori, “ciascuno progettato per migliorare il doppio urbano e personalità fuoristrada dei nuovi modelli 4xe ”, afferma Mopar.

Entrambi gli ibridi plug-in Renegade e Compass combinano un turbo-quattro da 1,3 litri con due motori elettrici, un pacco batterie da 11,4 kWh e un cambio automatico a sei velocità. Il motore a combustione interna è offerto in due potenze rispettivamente, con 130 CV / 96 kW e 180 CV / 132 kW, con una potenza di sistema combinata di 190 CV / 140 kW e 240 CV / 177 kW.

Quando funziona solo con energia elettrica, Jeep prevede che i due modelli abbiano una autonomia di 50 km nel ciclo NEDC2, con una velocità massima di 130 km / h. La ricarica della batteria con la Wallbox entry-level richiede meno di 5 ore, ma passa al caricabatterie da 7,4 kW e il tempo scende a 100 minuti. I conducenti possono anche gestire la ricarica direttamente dal veicolo o da remoto, tramite l’app dedicata per smartphone.

