Jorge Lorenzo annuncia il suo ritiro dalla MotoGP

Dopo una stagione da dimenticare nel team ufficiale Honda, Jorge Lorenzo ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP. Questo è stato comunicato in una conferenza stampa che lo stesso numero 99 ha convocato e in cui Carmelo Ezpeleta è stato presente come capo della Dorna insieme ad un folto gruppo di piloti spagnoli. Con questa decisione, Lorenzo termina con successo una carriera durata 18 anni nel Campionato mondiale motociclistico in cui ha vinto cinque titoli, due nella categoria 250cc (2006 e 2007) e tre in MotoGP (2010, 2012 e 2015).

Jorge Lorenzo ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP

Jorge Lorenzo chiuderà la sua carriera in Coppa del Mondo dopo aver partecipato a un totale di 297 Gran Premi in cui ha ottenuto 68 vittorie, 152 podi, 69 pole e 37 giri veloci. Numeri che hanno portato il pilota delle Baleari a raggiungere cinque titoli, due con Aprilia nella categoria intermedia e tre con Yamaha in MotoGP . Mentre il suo tempo in Ducati e il suo successivo arrivo in Honda non sono stati così positivi come ci si potrebbe aspettare, questo non ha comunque oscurato i numeri così impressionanti che Lorenzo ha ottenuto in tutta la sua carriera. Ora a 32 anni, il pilota ha deciso di appendere il casco al chiodo.

Jorge Lorenzo ha spiegato durante la conferenza stampa: “Mi rende orgoglioso e felice che siate tutti qui. Significa molto per me. Ho sempre creduto che ci siano quattro giorni che sono i più importanti per la vita di un pilota. Il primo è quando debutti, il secondo quando vinci la prima gara. Il terzo è quando vinci la prima Coppa del mondo, qualcosa che non ottengono tutti e infine il quarto momento quando si annuncia il ritiro. Come potete immaginare quel giorno è arrivato per me e io sono qui per annunciare che questa sarà la mia ultima gara in MotoGP e che dopo mi ritirerò come pilota professionista “.

Ti potrebbe interessare: MotoGP: Marc Márquez vince a Motegi davanti a Quartararo e Dovizioso

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.