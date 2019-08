Jovanotti finto testimonial di investimenti in Bitcoin: attenzione alla bufala

Non è la prima volta che accade che su Facebook si trovino post che prendono come testimonial di questa o quella cosa personaggi dello spettacolo. Era già successo con Enrico Lucci e Marco Baldini. Come funzionano queste bufale? Si creano siti con nome e grafica molto simile a quella delle testate ufficiali che parlano di questo o quel personaggio famoso che avrebbero investito (E guadagnato, di conseguenza) facendo un determinato investimento.

Questa volta è toccato al cantante Jovanotti, finto testimonial dell’investimento in Bitcoin. Al di là del fatto che l’investimento nella criptovaluta possa essere o meno conveniente, quello che è molto scorretto è l’impiego indiscriminato dei finti testimonial ignari di quello che sta accadendo con l’utilizzo del loro nome.

Esperti rimasti a bocca aperta, guadagni da capogiro, interviste rilasciate, Lorenzo Cherubini sui social network sta passando in questo momento come testimonial dell’investimento in Bitcoin. Gli articoli in questione sul cantante stanno circolando da giorni su Facebook con titoli diversi e accattivanti ma con sempre lo stesso contenuto: Jovanotti consiglia gli investimenti che gli hanno fatto guadagnare una fortuna.

Aprendo uno dei falsi articoli ci si trova davanti a false pagine di testate giornalistiche autorevoli (giusto per citarne una Repubblica) in cui si parla di una ipotetica intervista rilasciata dal cantante in una puntata di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Il fotogramma estrapolato dalla puntata in questione risale al dicembre del 2017 e durante quella puntata il cantante non fece menzione alcuna di strategie di investimento per guadagnare facilmente.