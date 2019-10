Juventus – Bologna: formazioni probabili

Juventus – Bologna è il prossimo match che vedrà i bianconeri di Maurizio Sarri, all’ Allianz Stadium, ex Juventus Stadium, impegnati nella giornata numero otto di Serie A, dal rientro dalla sosta per le nazionali. Quali potranno essere le formazioni probabili in vista del match, per bianconeri e Bologna.

Juventus – Bologna: formazioni e dubbi per Maurizio Sarri

Il tecnico bianconero in vista di Juventus – Bologna dovrà sciogliere alcuni dubbi, ben corposi, su come organizzare la formazione, a partire dai rientri degli infortuni, come Douglas Costa e i due terzini Danilo e De Sciglio, ma anche nella gestione riservata a Dybala e Higuain per un posto in attacco, accanto a Cristiano Ronaldo. Per il Bologna di Mihajlovic, invece, qualche certezza in più, ma pesa la squalifica di Medel e mancherà Tomiyasu per problemi muscolari. Andiamo a vedere quindi una ipotesi per Juventus – Bologna e le formazioni probabili.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo Lar, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Difficile, dunque ipotizzare che possano essere schierati dal primo minuto i tre rientranti dagli infortuni, con la possibilità di vedere Douglas Costa a gara in corsa, magari per gli ultimi 20 minuti. C’è chi ipotizza, invece, la possibilità di vedere Dybala al posto di Bernardeschi per quello che si preannuncerebbe un tridente più spregiudicato e, sicuramente, più vicino a quello che sognano i tifosi. Altra possibilità sarà quella di vedere Buffon tra i pali, al posto di Szczesny e Rabiot in mezzo al campo per far rifiatare uno dei tre titolarissimi, considerando che invece Ramsey, molto probabilmente non sarà della partita, nemmeno tra i convocati.

