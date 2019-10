Juventus – Lokomotiv Mosca: orari Tv e formazioni

Juventus – Lokomotiv Mosca sarà la terza gara di Champions League per i bianconeri. Il match andrà in scena alle ore 21 all’Allianz Stadium, ex Juventus Stadium. Una vittoria dei bianconeri li porterebbe a 7 punti in classifica nel girone. Dove sarà possibile vederla in Tv e quali saranno le formazioni? Scopriamolo di seguito.

Juventus – Lokomotiv Mosca: dove andrà in Tv e quali sono le formazioni?

Il match valevole per la terza giornata di Champions League tra Juventus – Lokomotiv Mosca andrà in scena alle 21, trasmesso in tv esclusivamente su Sky, quindi non visibile in chiaro su Mediaset. La Juventus giunge a questo match con 4 punti, dopo l’ottimo pareggio a Madrid e la netta vittoria casalinga col Bayern Leverkusen. Necessari, quasi obbligatori, saranno i 3 punti per la squadra di Sarri, per mettere così già un piede negli ottavi ed andare ad affrontare il match di ritorno, nella fredda Mosca, con qualche certezza in più e meno pressioni. Scopriamo quali saranno le formazioni di Juventus – Lokomotiv Mosca, considerando che pochissimi saranno i cambi per Sarri, rispetto all’ultima gara di campionato col Bologna.

Juventus – Lokomotiv Mosca: probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Lokomotiv Mosca (4-1-4-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Smolov.

Permane tuttavia qualche dubbio sull’impiego di Danilo, rientrante dall’infortunio, al posto di Cuadrado sulla fascia destra di difesa. Quasi una certezza l’avvicendamento a partita in corso tra Higuain e il numero 10 Paulo Dybala, già tenuto in panchina, fino al minuto 80 contro il Bologna.

