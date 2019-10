Juventus news: Ronaldo, Dybala, Higuain il tridente è possibile

Juventus news solleticanti per il popolo bianconero. Dopo il largo sprazzo di secondo tempo visto in Champions contro la Lokomotiv Mosca, in cui il tridente HDR (Higuain, Dybala, Ronaldo) ha giocato assieme, diventa più vicina l’ipotesi di vederli spesso giocare tutti e tre, i tenori, assieme.

Juventus news: Ronaldo assieme all’ HD

L’accoppiata HD (Higuain – Dybala) è stata battezzata due stagioni fa, quando il Pipita e la Joya facevano coppia fissa nell’attacco bianconero, la presenza di Ronaldo però incombe come titolare inamovibile e per i due argentini è tempo di avvicendarsi, in questa stagione, facendo a turno da partner al marziano portoghese. La possibilità di vere l’HD potenziato ad un HDR però non è affatto da escludere, anche se di certo è una soluzione che Maurizio Sarri centellinerà a stagione in corso. E’ questione di equilibri tattici, di rischio sbilanciamento. Ma non è possibile ipotizzare una Juventus con i tre tenori, come il tridente magico del PSG (Mbappè, Icardi, Neymar) o quello del Barcellona (Messi, Griezman, Suarez)?

Juventus news: Ronaldo in coppia con chi a Lecce?

Difficile, al momento stabilire chi affiancherà Ronaldo nel prossimo match di sabato 26 ottobre, alle ore 15, a Lecce. La prestazione di Dybala potrebbe farlo partire in pole position, ma il fatto che Higuain abbia giocato meno in Champions lo pone in vantaggio per consumare i suoi minuti nel match di campionato. Staremo a vedere, con ulteriori Juventus news, sulla formazione del prossimo match di campionato della Juventus. Chissà che non vedremo di nuovo sprazzi di gara in cui in campo ci sarà l’ HDR.

