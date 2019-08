Kena mobile ci prova con Summer, a 5,99 euro al mese: minuti illimitati e 50GB

Anche l’operatore telefonico Kena Mobile ha pensato ad una nuova offerta da presentare per questa estate che è nel pieno del suo apice. Inizialmente, aveva pensato a rilanciare l’offerta Kena Mobile Summer 6,99 euro al mese, ma la stessa è stata rimossa perché, in base ai dati e ai conti fatti, non ha riscosso il successo sperato dalla casa Kena. Quindi, al suo posto è stata realizzata una nuova offerta, o meglio, è sempre la stessa offerta, con l’unica differenza del costo. Infatti, siamo passati da Kena Mobile Summer 6,99 a Kena Mobile Summeri 5,99 euro al mese.

Kena Mobile, dopo il flop, ci riprova con una nuova offerta

Quindi, stando a quanto detto sopra, è Kena Mobile Summer 5,99 ufficialmente l’offerta di agosto 2019.

Non è nuova in casa Kena, ed è stata pensata come arma da sfoderare contro altri gestori virtuali e low cost che vanno davvero forte, come iliad e MVNO (operatori virtuali).

Ma cosa ci offre un’offerta simile?

Essa si caratterizza per la presenza di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti i numeri e 50 GIGA di internet in connettività internet 4G con velocità limitata fino a 30 Mbps.

Come già è stata anticipato dal titolo e non solo, il prezzo mensile è di 5,99 euro, e non sono previsti contributi di attivazione ma solo 5 euro per il prezzo della nuova SIM.

Questa è un’offerta esclusiva, dato che non è rivolta a tutti gli utenti di qualsiasi operatore telelfonico.

Infatti, potranno accedere a tale offerta solo quei consumatori che derivano da operatori virtuali disponibili in Italia come Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Lycamobile e molti altri.

