Kena, quali sono le offerte più convenienti del gestore?

Kena è uno dei nomi più famosi se si parla del nuovo modo della telefonia economica nata grazie ad operatori virtuali che basano tutte le loro offerte sulla trasparenza, sull’essere molto economici, su di una buona qualità e soprattutto sui componenti basici delle stesse richiesti per anni e anni dagli stessi utenti.

Con lui ci sono anche i gestori Iliad, che può essere definito come il precursore di questa nuova generazione di gestori, di origine francese, ma che in Italia si poggia sulle reti di Tre e Wind senza deludere i suoi clienti. A seguire, ho.mobile che invece è figlio della Vodafone, forse con qualche offerta con un costo in più, ma che ci permette di sfruttare a pieno la qualità dell’operatore telefonico rosso.

Kena Mobile abbatte la concorrenza con delle offerte davvero molto economiche, scopriamo quali sono

Iniziamo col parlarvi di Kena Special 50, nota anche come versione 8,99 Nuova. E’ composta da minuti illimitati verso qualsiasi numero in Italia ed Europa, 500 SMS validi ovunque e 50 Giga di traffico dati in Italia alle velocità del 4G e con hotspot.

Già possiamo intuire dal suo nome anche il suo prezzo: a soli 8,99 euro al mese con la promessa di un costo che non cambierà mai, avrete tutti i servizi sopra indicati senza costi aggiuntivi.

Tale offerta è rivolta agli utenti di Tre, Wind e Vodafone.

Ma non è finita qui perché Kena ha pensato anche ad altri utenti che magari vogliono risparmiare qualche euro in più.

Stiamo parlando in questo caso della Kena 5,99 Summer che continua il suo successo grazie ai suoi minuti/SMS illimitati e 50 Giga di dati alle velocità del 4G LTE.

Essa è rivolta anche ai clienti di operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile ma anche ai consumatori Iliad.

Il costo iniziale è di 20 euro che si divide in tariffa da 8,99 euro al mese che prevede un parziale di 5 euro per la SIM, 4,99 per costo di attivazione, e 8,99 euro per il primo rinnovo. Rimane 1 euro come credito residuo della propria SIM ricaricabile.

