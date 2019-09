Kena Summer, a 5,99 euro minuti ed sms illimitati verso tutti e 50 GB di internet

Una nuova offerta di Kena Mobile che non deve farci dubitare della sua validità solo per il suo nome, appunto Kena Mobile Summer. Nonostante l’estate stia finendo sotto i nostri occhi, Kena vuole farci rimanere in quello stato beato che solo la bella stagione ci dà e lo fa con una nuova offerta dedicata all’estate. Vediamo cosa ha in mente di offrirci questo operatore virtuale.

Nuova offerta di Kena Mobile, sms e minuti illimitati verso tutti e 50 GB di internet

In tale offerta troveremo: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 50 GB di internet 4G a 5,99€ al mese.

L’offerta offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1 KB con una velocità in download fino a 30 Mbps.

Essa è sottoscrivibile e quindi disponibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo da operatori come ILIAD, POSTE e altri MVNO: 1MOB; BLAD; BT Mobile Full; BTEM; CONAD; COOP; DAILY TELECOM; DMOB; ERG; FASTWEB; Fastweb Full; GREEN ICN; INTERMATICA; LYCAFULL; Mundio; NETVALUE; OPTIMA; TISCALI; Welcome Italia.

Quali sono i costi?

Come già è stato anticipato dal titolo, è previsto un costo di 5,99€ ogni mese che si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il credito residuo della SIM è sufficiente.

Non sono previsti costi di attivazione, mentre l’unico costo extra è di 5€ per la SIM nuova.

Per quanto riguarda l’uso dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Mentre, i minuti e gli SMS illimitati devono essere utilizzati in modo lecito.

Come si può attivare l’offerta?

Lo si può fare attraverso due modi: o direttamente online, andando quindi sul sito di Kena, oppure presso i negozi che ne presentano l’autorizzazione.

Ci sarebbe un altro modo: chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181 gratuitamente.

