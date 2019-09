KenaFlash: 70 Giga, SMS e minuti illimitati a 7,99 euro al mese

L’estate è finita ma con questo non significa che siano finite anche le promozioni telefoniche dei gestori virtuali e non. In questo articolo parliamo dell’operatore Kena Mobile che presenta, anzi, che ha presentato lo scorso 2 settembre la nuova promozione Kena 7.99 Flash, la quale propone al suo interno minuti ed SMS illimitati e 70 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese solo con portabilità da alcuni specifici operatori.

Altra notizia da aggiungere è che la nuova offerta è disponibile fino a nuova comunicazione tramite tutti i canali di vendita, quindi il sito web ufficiale, Call Center, Kena Point, Kena Corner e tutti i rivenditori affiliati per l’attivazione di SIM Kena, prenotazione online e ritiro Banca 5.

Kena Mobile ci prova con una nuova offerta davvero conveniente

Andando nel dettaglio, Kena 7.99 Flash promette ai suoi nuovi clienti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di internet in 2G, 3G e 4G (fino a 30 Mbps in download) al prezzo di 7,99 euro al mese.

Per poter usufruire di questa nuova offerta, è possibile farlo solo con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero provenendo da Iliad, Fastweb e da qualsiasi altro Operatore Virtuale.

Sono esclusi da questa possibilità ho. mobile e Noverca.

All’inizio, bisognerà sostenere un costo pari a 15 euro, sia online che nei negozi.

Tali 15 euro iniziali comprendono il costo di una nuova SIM di 5 euro e il primo mese anticipato pari a 7,99 euro con 2,01 euro di credito residuo.

Con questa nuova offerta non significa che tutte le altre siano già svanite, anzi sopravvivono ancora come l’offerta Kena Special Summer a 4,99 euro, disponibile fino a nuova comunicazione.

Nuova offerta telefonica di Kena Mobile, altre informazioni

Qualora la portabilità non vada a buon fine, dopo 30 giorni l’offerta Kena 7.99 Flash , come qualsiasi offerta in MNP, viene disattivata e parallelamente il numero temporaneo diventa definitivo.

Nel caso in cui il cliente voglia attivare un’offerta tariffaria dovrà attivare Kena 13.99, la quale comprende minuti ed SMS illimitati e 50 Giga a 13,99 euro al mese, che è in vigore in questo periodo per i già clienti Kena Mobile.

In caso contrario si paga a consumo con il piano base che prevede: traffico voce di 35 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta; gli SMS a 25 centesimi di euro verso tutti i numeri nazionali, Internet a consumo 50 centesimi di euro a scatti anticipati di 50MB; gli MMS a 1.20 euro verso tutti i numeri nazionali e indirizzi email.

