Kia Ceed: la sua gamma è più efficiente grazie alla tecnologia ibrida

L’intera gamma di Kia Ceed è ora più efficiente grazie alla tecnologia a 48 Volt. L’azienda coreana aggiunge il generatore di avviamento alle due opzioni diesel del motore CRDi da 1,6 litri, presenti nel modello a cinque porte, il familiare e l’XCeed, il nuovo crossover, con trasmissione sia manuale che automatica. Questa opzione più efficiente sarà offerta con il nome commerciale “EcoDynamics +” , il nome che nasconde una sistema elettrico a 48 Volt e un motorino di avviamento che funziona anche come generatore e produce una potenza aggiuntiva di 16 CV, utilizzabile per aumentare la potenza. Il sistema ha anche una funzione di “navigazione” scollegando il motore a combustione.

L’intera gamma di Kia Ceed è ora più efficiente grazie alla tecnologia a 48 Volt

La tecnologia a 48 Volt sviluppata da Kia sarà offerta con il nuovo cambio manuale intelligente a sei marce noto come “iMT “, rilasciato nel nuovo Hyundai i20, che presenta una frizione elettronica e il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La casa automobilistica coreana ha spiegato che questa tecnologia riduce i livelli di emissione di CO2 del 10,7 per cento, a seconda della variante del corpo e della versione meccanica della gamma Ceed. Queste nuove versioni di Kia Ceed e XCeed arriveranno presto in tutti i paesi d’Europa. Conosceremo i prezzi quando saremo più vicini alla loro commercializzazione che dovrebbe avvenire a partire dai prossimi mesi, epidemia di coronavirus permettendo.

Ti potrebbe interessare: Nuova Kia CV: 500 km di autonomia e ricarica super veloce per il SUV elettrico

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube