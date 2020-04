Kia estende la garanzia sui suoi veicoli per il coronavirus

Kia ha annunciato il lancio di “Kia Promise”, un programma globale di estensione della garanzia dei veicoli. Copre oltre 140 paesi in tutto il mondo e consentirà di estendere la garanzia di quei veicoli che sarebbe scaduta tra il 1 ° febbraio e il 30 aprile 2020. Una misura presa in relazione alla pandemia di coronavirus COVID-19. Questo programma sarà disponibile in un totale di 142 paesi e, logicamente, può essere applicato solo ai veicoli con garanzie di marca originali. In particolare, è destinato a quei veicoli la cui garanzia scadrà tra il 1 ° febbraio e il 30 aprile 2020. Con questo programma dunque sarà possibile estendere la garanzia fino al 30 giugno 2020.

Ciò include tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’EFTA, dove Kia offre la sua garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri , a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Secondo le stime del produttore sudcoreano, oltre mezzo milione di clienti in tutto il mondo potrebbero beneficiare dell’estensione della garanzia Kia Promise.

Kia pone particolare enfasi sul fatto che questo programma mira ad aiutare i suoi clienti che non sono in grado di frequentare un’officina durante questo periodo di tempo, né a eseguire il servizio di manutenzione contrattuale come parte di un pacchetto di servizi. Misure in atto in molti paesi per prevenire la diffusione del coronavirus rendono questi problemi particolarmente difficili da attuare.

Il marchio coreano contatterà separatamente tutti i clienti interessati via e-mail nei prossimi giorni per fornire maggiori dettagli sul programma Kia Promise. “Il nostro obiettivo è contribuire ad alleviare qualsiasi preoccupazione dei nostri clienti in merito alla manutenzione dei veicoli durante i periodi di distanziamento sociale”, ha affermato Sangdae Kim, Senior Vice President e Head of the Global Customer Experience Division di Kia.

