Kia Imagine Concept entrerà in produzione nel 2021

Kia ha confermato che è in lavorazione un modello di produzione del Kia Imagine Concept, modello che è stato svelato in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019. Secondo quanto dichiarato dal numero uno della casa coreana in Europa, Emilio Herrera, la versione di produzione del veicolo sarà portata sul mercato nel corso del 2021. Herrera non ha parlato molto del modello di produzione, ma Kia Imagine Concept era un’auto di segmento C che è stata presentata come una combinazione tra un “veicolo sportivo sportivo muscoloso, una berlina familiare elegante e atletica e un crossover versatile e spazioso”.

Non sappiamo però se il futuro Kia Imagine sarà come il concept mostrato a Ginevra oppure differirà di molto da quel modello che si caratterizzava per un design piuttosto audace soprattutto nella zona anteriore. Per il resto, Herrera ha anche affermato che la società sta esaminando la possibilità di creare un Picanto EV che costerà circa 20 mila euro.

Oltre a parlare di veicoli elettrici, il numero uno di Kia in Europa ha affermato che un veicolo a celle a combustibile arriverà alla fine del prossimo anno o al massimo all’inizio del 2021. Non si sa molto a riguardo, ma presumibilmente questa vettura sarà strettamente correlata alla Hyundai Nexo.

