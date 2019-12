Kia Seltos: brutta notizia per chi aspettava il SUV

Durante una recente intervista con The Korean Car Blog, l’amministratore delegato di Kia Motors Europe, Emilio Herrera ha dichiarato che il SUV Kia Seltos non è stato sviluppato pensando all’Europa. “La nuova Kia Seltos non è stata sviluppata per l’Europa”, ha risposto a una domanda sul fatto se l’auto sarebbe stata venduta nel Vecchio Continente. “È un grande successo negli Stati Uniti, ma poiché abbiamo già successo con i SUV Sportage e Sorento in Europa, non vediamo la necessità di lanciare Seltos qui. Siamo molto fortunati ad avere una gamma di prodotti così ampia, nuova e completa.”

L’amministratore delegato di Kia Motors Europe, Emilio Herrera ha dichiarato che il SUV Kia Seltos non arriverà in Europa

Sebbene la nuova Kia Seltos non troverà spazio in Europa, il SUV oltre che in Asia sarà commercializzato anche in USA e Australia. A proposito degli Stati Uniti, il SUV sarà venduto con due opzioni di motore. Il primo è un quattro cilindri da 2,0 litri ad aspirazione naturale con 146 CV e 178 Nm di coppia che è accoppiato a un CVT mentre il secondo è un quattro cilindri turbo da 1,6 litri che eroga 175 CV e 264 Nm di coppia. Per il momento dunque chi sperava di poter acquistare questo modello di Kia rimarrà deluso.

Leggi anche: Kia Imagine Concept: il modello si farà ed entrerà in produzione nel 2021

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube