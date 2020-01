Kia: un nuovo concept SUV compatto sarà svelato a breve

Kia svelerà ufficialmente un concept SUV all’Auto Expo 2020 che si svolgerà tra il 5 e il 12 febbraio a Nuova Delhi. I prototipo sfoggia uno stile moderno, con punti salienti tra cui la famosa griglia anteriore della società nella parte anteriore, eleganti fari a LED e grandi prese d’aria laterali. Il cofano muscoloso, i piccoli specchietti, i parafanghi ingombranti, l’esclusiva firma per l’illuminazione posteriore, le maniglie delle portiere a scomparsa, l’altezza da terra generosa e le ruote sovradimensionate contribuiscono al look atletico.

Tuttavia, aspettatevi che la variante di produzione sarà notevolmente attenuata in tutti i principali aspetti una volta che Kia deciderà di far cadere completamente i veli, cosa che probabilmente accadrà questa estate. La vettura dovrebbe essere basata sulla stessa architettura della Hyundai Venue, che è lunga 4.036 mm, larga 1.770 mm e alta 1.605 mm. I rapporti suggeriscono che sarà lungo meno di 4 metri e potrebbe avere un passo leggermente più corto rispetto a suo cugino, che misura 2.500 mm.

All’interno, dovrebbe rispecchiare parzialmente il design di Seltos e Venue e otterrà funzionalità come un sistema di infotainment touchscreen con integrazione di smartphone, aria condizionata automatica, pad di ricarica wireless, tetto apribile, sedili riscaldati e ventilati e altro ancora. Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, dovrebbe trovare spazio il turbo da 1,0 litri e le unità aspirate naturalmente da 1,2 litri, possibilmente con alcuni aggiornamenti minori. Anche il diesel da 1,5 litri della Seltos è probabile che si unisca alla gamma. Le opzioni di trasmissione includeranno un manuale a 6 velocità e un DCT a 7 velocità. Difficilmente questo modello arriverà in Europa.

