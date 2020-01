Kobe Bryant, precipita l’elicottero è muore e con lui anche la figlia Gianna Maria

Kobe Bryant era una stella e una leggenda del basket americano e della NBA, è morto in un incidente in elicottero in California, purtroppo insieme al campione c’era anche la figlia Gianna Maria di 13 anni e altre 3 persone che si trovavano in elicottero insieme a lui.

Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero, le ultime notizie

Le cause non sono ancora bene chiare e neanche le dinamiche di questo tragico incidente che ha visto non solo la morte del campione, ma anche quella della figlia Gianna Maria di 13 anni e di altri tre componenti che si trovavano sull’elicottero. Le uniche cose che si sanno è che sembra che ci sia stato un incendio sul velivolo dopo uno scoppio.

Il campione Kobe Bryant lascia la moglie e le tre figlie, tutte con nomi italiani, Natalia Diamante, Bianka Bella e Capri Kobe.

La notizia é stata battuta dal sito americano TMZ e sta rimbalzando in tutto il mondo. Il campione con la figlia è gli altri componenti erano diretti alla Mamba Academy, il centro sportivo di proprietà dell’ex stella della pallacanestro. È stata confermata la notizia che la moglie non era presente sull’elicottero.

Le uniche colpe della figlia Gianna Maria era quella di essere molto appassionata a quello che faceva il padre e alla pallacanestro ed era una possibile professionista, giocava già in una squadra femminile e accompagnava spesso il padre alle partite.

