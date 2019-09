La bevanda notturna che ti fa perdere 20 kg in 2 mesi

L’estate è finita, c’è chi ha superato la prova costume grazie a tanti sacrifici e chi invece ha deciso di andare bene così anche con qualche chilo di troppo. Nessuna delle due situazioni risulta essere quella giusta e nemmeno quella sbagliata. Ci rivolgiamo a chi vuol perdere in poco tempo i chili necessari per sentirsi bene, e non perché deve sfoggiare un fisico statuario per la prossima estate che è molto lontana. Infatti, delle volte, bastano dei semplici cambiamenti, apportare nuove abitudini soprattutto per sentirsi meglio più da un punto di vista salutare piuttosto che fisico. Comunque, detto questo, ognuno avrà le sue ragione per iniziare di nuovo a rimettersi sotto per stare in forma e chi invece no. Passiamo avanti e scopriamo cos’è questa bevanda notturna che ci promette di perdere anche 20 kg in soli 2 mesi.

Perdere 20 kg in 2 mesi con una particolare bevanda notturna

Ovviamente, si tratta di una bevanda tutta naturale che è possibile fare a casa, da soli e senza particolari ingredienti. Detto questo, vediamo quali essi sono.

Per realizzare la bevanda notturna che ci farà perdere numerosi kg ci servono:

– 1 limone

– 1 cetriolo

– 1 cucchiaio di zenzero grattugiato

– 120 ml di acqua naturale a temperatura ambiente

Come si prepara la bevanda notturna?

Si procede prendendo un limone per poi spremerlo e tagliare a fette sottilissime un cetriolo da inserire nel succo.

Poi, bisogna grattugiare le radici di zenzero ed unirle al composto, per poi concludere aggiungendo l’acqua.

Una volta fatto questo, prendete il vostro composto e mettetelo in un bicchiere del frullatore e lasciatelo agire per pochi secondi.

Il composto deve assumere un aspetto liscio ed omogeneo, così da capire che la bevanda è pronta.

Perché questa bevanda dovrebbe farci bene?

La bevanda è un concentrato di proprietà termogeniche che hanno la funzione di bruciare i grassi in eccesso e diminuire il senso di fame.

Inoltre, è un efficace antiossidante per combattere i radicali liberi, veri responsabili dell’invecchiamento cellulare.

