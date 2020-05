A volte ci sono momenti in cui bisogna sfatare alcuni tabù e adesso è il momento di parlare della birra. La bionda non fa ingrassare, anzi, se bevuta con moderazione, può fare addirittura bene. Basti pensare che una da 33 cl, classica e chiara, arriva appena a 100 calorie, mentre una banana 88 calorie, 100 grammi di salame ben 507 calorie.

Vediamo cosa ci dicono gli studi sulla birra

Abbiamo esaminato la birra per quanto riguarda il contenuto delle calorie e abbiamo capito che, se non si esagera, non si ingrassa. Ma vediamo quale sostanze benefiche sono contenute in questa bevanda: iniziamo con il dire che ci sono le vitamine B2 e B3, il potassio e il magnesio.

I lontani vichinghi nutrivano i figli con latte e birra per farli venire su forti. In Egitto Cleopatra la offriva agli ospiti come segno di benvenuto.

La cosa importante è che uno studio ci dice che la bionda non solo non fa ingrassare, ma, se bevuta con moderazione, può far bene. Bisogna fare alcune precisazioni e dire che non fa male la quantità di birra che si beve, ma bisogna fare attenzione a quello che si mangia quando si beve.

Purtroppo la birra, quasi sempre, tranne vicino ad una bella pizza fatta in casa, viene sempre accostata a cibo spazzatura, pieno di grassi, coloranti, conservanti e zuccheri, come wurstel, salsicce, fritti affettati e tant’altro.

In estate, ad esempio, per non compromettere la salute, la si può accompagnare con una pizza margherita, con un’insalata, con il pesce alla griglia, con un petto di pollo e verdure.

Purtroppo in un sondaggio il 60% degli intervistati pensa che la birra faccia ingrassare, crei aria nella pancia e gonfi lo stomaco. La birra non è altro che un composto formato per il 90% di acqua con aggiunta di malto, luppolo e cereali; per chiudere possiamo dire che la birra va a favorire la digestione ed ha un grosso potere antiossidante.

