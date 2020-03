La caffeina aiuta a ridurre l’aumento di peso, lo dice uno studio

Secondo una ricerca americana, la caffeina aiuta a ridurre l’aumento di peso; secondo questo studio la caffeina va ad agire come agente anti-obesità. Nelle sperimentazioni su cavie di topi, la caffeina ha limitato la conservazione dei grassi.

La caffeina riduce l’aumento di peso, vediamo perché

Per poter arrivare a questa definizione c’è stato bisogno di fare degli esperimenti ed usare delle cavie e fargli seguire una dieta che consisteva nell’assunzione di 40% di grassi, 45% di carboidrati e 15% di proteine.

Poi si è dovuto far ingerire la caffeina in quantità equivalente a 4 tazze di caffè al giorno e dopo quattro settimane si è potuto vedere il risultato sia nelle cavie che prendevano la caffeina sia con quelle che non la prendevano.

Il risultato tra i due gruppi è stato totalmente differente; nel gruppo che seguiva la dieta con la caffeina l’accumulo di grasso è stato inferiore rispetto all’altro gruppo che invece non aveva preso caffeina.

I numeri sono abbastanza rilevanti, quelli che hanno seguito la dieta con caffeina rispetto al gruppo che ha seguito la dieta senza caffeina, hanno guadagnato circa il 16% in meno di peso e il grasso accumulato rispetto all’altro gruppo, è stato inferiore del 22%.

La cosa che hanno notato gli studiosi è che con l’uso della caffeina si sono andati ad accumulare i lipidi nelle cellule adipose con un valore tra il 20% e il 40%.

Attenzione, questo non significa che ci dobbiamo gonfiare di caffè perché poi ci fa dimagrire. Questo è uno studio fatto sui ratti e che ancora non è stato dimostrato nell’uomo. Quindi bisogna andarci piano con il caffè e non superare mai la dose di quattro caffè al giorno.

Anche perché il caffè per chi ha delle patologie particolari viene ridotto se non addirittura eliminato. Quindi è sempre meglio chiedere al vostro medico prima di prendere qualsiasi iniziativa.

