La caffeina aiuta a ridurre l’aumento di peso

Secondo la ricerca di una Università in America, la caffeina aiuta molto a ridurre il peso e addirittura può agire come sostanza per combattere l’obesità; lo studio fatto sui topi ha dato un riscontro a dir poco sbalorditivo, la caffeina ha limitato su di loro la conservazione dei grassi.

Andiamo a vedere gli studi che ci testimoniano come la caffeina aiuta a far perdere peso

Lo studio ha preso in esame alcuni soggetti e gli è stato fatto assumere durante la dieta il 40% di grassi, il 15% di proteine e il 45% di carboidrati, ed è stato fatto assumere ad ognuno di loro il quantitativo di caffeina equivalente a 4 tazzine di caffè al giorno.

L’esperimento è durato quattro settimane e il risultato che si è avuto è questo: i ratti sono stati suddivisi in due gruppi, quelli che hanno bevuto tè mate con caffeina hanno accumulato un quantitativo inferiore di grasso rispetto a quelli che hanno sostenuto l’altro tipo di esperimento prendendo il prodotto decaffeinato.

Inoltre i ratti che hanno assunto caffeina, hanno guadagnato il 16% in meno del peso accumulando circa il 22% in meno di grasso corporeo rispetto all’altro gruppo di ratti.

Altra scoperta che può essere di rilevanza importante in questi studi, è la scoperta che la caffeina assunta ha ridotto di una buona percentuale l’accumulo di lipidi nelle cellule adipose di una percentuale che varia tra il 20% e il 40%.

