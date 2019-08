La casa di carta 4: episodi quasi conclusi, quando in onda?

La casa di carta 3 è stata rilasciata da poco meno di 20 giorni e già ha avuto 35milioni di visualizzazioni anche se in molti ha lasciato l’amaro in bocca. I fan adesso sono in fremente attesa della quarta stagione per capire la sorte che toccherà ai propri beniamini.

La casa de papel: in attesa dei nuovi episodi

Come è accaduto al termine della prima stagione che lasciò tutti col fiato sospeso in attesa della seconda, anche la terza stagione non è conclusiva e per sapere come andrà a finire bisognerà attendere i nuovi episodi.

Sapendo che la terza stagione non avrebbe concluso la narrazione e certi del successo che avrebbe riscosso, le riprese della Casa di carta non si sono sono interrotte al termine degli 8 episodi che componevano la terza stagione ma sono continuate lasciando agli attori soltanto il tempo per il giro promozionale della terza stagione.

La Casa di carta 4: quando?

In una recente intervista Itziar Itzuno, l’attrice che interpreta Stoccolma, ha lasciato trapelare qualche notizia sul ruolo nei prossimi episodi senza rivelare, però, quello che succederà realmente.

Netflix era talmente certo del successo dei nuovi episodi da rinnovare, dopo la seconda stagione, direttamente per altre due stagioni continuando dopo la conclusione della terza stagione di continuare girare altri episodi per la quarta.

La Itzuno rivela che gli episodi della 4 stagione sono quasi conclusi e si ipotizza la messa in onda tra fine 2019 e inizio 2020. C’è chi azzarda date: tra il 19 dicembre 2019 e il 25 gennaio 2020, ma ovviamente non c’è nulla di certo.