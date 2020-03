La cervicale: 6 italiani su 10 ne soffrono, vediamo cause e rimedi

Il dolore al collo colpisce 6 soggetti su 10, indipendentemente dal sesso, e circa 15 milioni devono ricorrere a cure mediche da fisiatri, fisioterapisti e ortopedici, e non è un fenomeno che accenna a diminuire.

La cervicale colpisce 6 italiani su 10: vediamo quali possono essere le soluzioni

Il dolore che prende alla nuca, alle spalle, al collo, colpisce un gran numero di persone, uomini e donne, indipendentemente dall’età, e sono purtroppo costretti spesso a vivere con dolori molto forti che a volte vanno a penalizzare il soggetto durante tutta la giornata.

La prima cosa da sapere per chi soffre di cervicale è la causa: una probabile è la postura scorretta che ognuno di noi, anche senza saperlo e senza dargli importanza, assume quando si è a lavoro in ufficio, quando si è a casa e in particolare quando ci mettiamo sul divano a vedere la televisione, quando andiamo in bicicletta, in moto, in auto e addirittura la cosa che dovremmo fare attenzione è alle calzature che indossiamo, i tacchi per le donne sono veleno per la cervicale.

Purtroppo quando la cervicale prende con i dolori alla testa e al collo è capace di rendere le persone invalidanti. La cosa che consigliano gli ortopedici e farsi visitare e cercare di capire e di appurare la provenienza della patologia. Come medicinale si possono usare analgesici e a volte usare anche farmaci che facilitano il rilassamento della muscolatura, ginnastica correttiva e fisioterapia.

Se alla cervicale vengono associati anche dolori al braccio, allora conviene fare delle ulteriori indagini, è consigliata una risonanza magnetica.

Il consiglio che viene dato dagli ortopedici per chi soffre di cervicale, è quello di fare dei dolci movimenti la mattina appena svegli e imparare bene la postura da tenere quando ci si siede a tavola, quando si sta in ufficio, quando la sera ci mettiamo sul divano a vedere la tv, peggio ancora se ci addormentiamo mentre vediamo la tv.

Altro accorgimento da tenere che ci viene raccomandato dagli ortopedici e di non esporsi troppo a fonti fredde, umide, attenzione all’aria condizionata, attenzione agli spifferi, provocano il cosiddetto torcicollo.

