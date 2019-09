La cucina è il luogo “più pericoloso” dell’abitazione: ecco i dati sugli incidenti in casa

La casa è il nostro posto tranquillo, il luogo in cui ci rifugiamo e che più ci è familiare; nulla ci fa sentire più al sicuro del riposare sul proprio divano o sul proprio letto. Purtroppo, però, non è sempre così. La casa può infatti rivelarsi piena di pericoli e insidie, che portano a numerosi incidenti. I più comuni? Fratture, lividi, bruciature, tagli, ma possono capitare casi di intossicazione, soffocamento e avvelenamento. Gli incidenti domestici sono più comuni di quanto si possa pensare. Le categorie più a rischio? Donne, bambini e anziani.

I dati sugli incidenti domestici

Ogni anno in Italia sono circa 4 milioni gli incidenti domestici che si verificano. Il 70% dei casi vede come protagoniste le donne, con una percentuale che supera del doppio quella maschile. Il 36% ha come vittime gli anziani, in particolare gli over 65, mentre il 4,5% è composto dai bambini sotto i 6 anni d’età.

Dato da non trascurare è sicuramente quello dell’ambiente domestico nel quale avvengono gli incidenti più frequenti, ovvero la cucina. Si stima infatti che circa il 38% degli infortuni avvenga proprio lì a causa della presenza di oggetti pericolosi. In particolare, è facile ferirsi con gli elettrodomestici, utensili da cucina e detersivi. L’11% dei casi ha invece luogo in bagno, spesso a causa delle prese di corrente con le quali si entra in contatto pur non essendosi asciugati bene dopo la doccia. Un altro 10% è composto dagli incidenti in camera da letto, mentre i restanti avvengono in soggiorno o sulle scale.

Come è possibile immaginare, tra gli incidenti più frequenti troviamo la caduta durante le pulizie domestiche (circa il 54%). Subito dopo troviamo le ferite, gli urti, lo schiacciamento e le ustioni, che insieme compongono circa il 13%. E gli anziani sono naturalmente più a rischio, poiché movimenti semplici possono portare a cadute e schiacciamenti.

Come affrontare la situazione

Innanzitutto, è bene non farsi prendere dal panico e cercare di affrontare la situazione nel migliore dei modi sin dai primi attimi dopo l’incidente. In questo senso, è molto utile avere sempre a disposizione un vero e proprio kit di pronto soccorso, che può essere composto a piacere anche ordinando i prodotti direttamente online sui portali specializzati, così da creare una vera e propria farmacia domestica.

Inoltre, visto che prevenire è sempre meglio di curare, ecco alcuni piccoli accorgimenti che possono rivelarsi preziosi:

Controllare gli oggetti su cui si può inciampare (tappeti, scatole, giocattoli, eccetera)

Verificare che non ci siano mobili instabili, controllando che la televisione sia ben salda

Fare attenzione agli impianti elettrici e al sovraccarico di energia

Nascondere i prodotti tossici ed etichettarli sempre

Non esagerare con la temperatura massima dello scaldabagno

Tenere i numeri di pronto soccorso a portata di mano

Gli incidenti domestici sono quindi sempre all’agguato, in particolare in case con bambini e anziani ma prevenirli è semplice, l’importante è non prenderli mai sottogamba e farsi trovare preparati.