La cyclette è i suoi benefici, un attrezzo fondamentale per la salute.

La cyclette è uno di quegli attrezzi che si possono usare sia in palestra che a casa, la cosa importante è che sia un esercizio continuativo. Ma conosciamo veramente bene i benefici che porta la cyclette? Cerchiamo di curiosare e capire qual è il miglior uso da fare per trarre maggiori benefici.

Vediamo i 5 benefici che otteniamo per la salute con l’uso della cyclette

1)Azione terapeutica per le articolazioni: il suo uso fa recuperare le funzionalità di muscoli, tendini e articolazioni. Il fatto che il corpo sia messo sul sellino fa in modo che l’esercizio non sia eccessivo. Per chi è in sovrappeso è un ottimo esercizio, le articolazioni non vanno troppo sotto stress.

2)Un buon aiuto per dimagrire: mezz’ora sulla cyclette sono circa 250 calorie consumate, ottima anche per tonificare. Per fare un’ottima cyclette, se sei a casa piazzala davanti al televisore o posizionati un tablet, mettiti a guardare una partita o una serie TV che a te piace, il tempo passerà e non te ne accorgerai.

3)Buona per combattere le adiposità localizzate: a parte le adiposità localizzate, tonifica i glutei, l’addome e le gambe, e fa bene anche per i cuscinetti di cellulite. Fatta con costanza la cyclette aiuta a smaltire il grasso. Si raccomanda per avere benefici usarla almeno 4 volte a settimana per un’ora, se siete fuori allenamento iniziate con mezz’ora.

4)Esercizio aerobico per il cuore: la cyclette è aerobica, rinforza il muscolo più importante, il cuore, riduce la pressione arteriosa. Usa la cyclette dotata di cardio frequenzimetro.

5)E’ un vero toccasana per la schiena: ottima per i muscoli della schiena, attenzione però alla postura, se è esatta vi fa molto bene, se la postura non è giusta può essere dannosa per collo e cervicale. Bisogna regolare bene il sellino, la gamba deve essere perfettamente distesa nell’atto della pedalata.

