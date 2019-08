La dentiera del futuro costa meno e si stampa in 3D, ecco il nuovo progetto

L’Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, sta portando avanti un nuovo progetto. L’obiettivo è quello di creare una dentiera più economica rispetto alle altre e fatta di materiali hi-tech. Ciò significa che sarà realizzata tramite l’utilizzo di stampanti 3D.

La dentiera del futuro

Bizzarro ma vero. La tecnologia arriva anche a questo e chissà a cos’altro porterà. I ricercatori dell’Enea del laboratorio Tecnologie dei materiali di Faenza stanno portando avanti questo progetto. Il centro è specializzato nella ricerca e sviluppo di materiali ceramici strutturali e funzionali e dei relativi processi di produzione. L’obiettivo è quello di realizzare prodotti di alta qualità ma a prezzi contenuti e più accessibili.

Il processo si basa sul cosiddetto “Digital Light Processing”, un sistema che utilizza tecnologie di “Additive Manufacturing”, vale a dire fabbricazione di oggetti da modelli 3D computerizzati. Il tutto permetterà di realizzare componenti per protesi dentali in maniera molto più tecnologica. I ricercatori dell’Enea spiegano che il processo consiste nella polimerizzazione di strati di resina liquida fotosensibile addizionata con polvere ceramica.

Secondo Giuseppe Magnani, responsabile del laboratorio di Tecnologie dei Materiali di Enea, questa tecnica promette bene. Se tutto andrà per il meglio, essa sarà in grado di rivoluzionare il settore dell’odontotecnica riducendo costi, tempi di lavorazione e sprechi di materiale a beneficio dei pazienti che si sentiranno più soddisfatti. Inoltre, sarà possibile vedere l’anteprima delle protesi da impiantare. In questo modo, si potranno realizzare prodotti di qualità con maggiore precisione.

