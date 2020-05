La donazione del sangue è un gesto meraviglioso, il plasma, opportunamente trattato e conservato, è necessario per aiutare malati con gravi patologie o permettere interventi chirurgici estremamente delicati.

Donazione del sangue: necessità continue

Dato l’alto numero di pazienti (circa 2000) che ogni giorno, sia nei reparti di medicina che in quelli di chirurgia degli ospedali italiani, attendono una “vitale” trasfusione di sangue, le scorte di questo indispensabile elemento sono sempre insufficienti a coprire l’elevata richiesta tanto che il Centro Nazionale Sangue (CNS) – tramite l’hashtag dell’Avis “ESCOSOLOPERDONARE”- cerca di spronare coloro i quali, in possesso dei dovuti requisiti, siano disponibili a proporsi per questa meritoria forma di solidarietà umana.

Sicurezza dei prelievi

I Presidi che si occupano del prelievo della conservazione e della consegna del sangue seguono ferree e codificate regole di sicurezza ( come ad esempio siringhe, aghi e sacche contenitive sterili, stanze di prelievo controllate e sanificate, conservazione del plasma alle necessarie temperature) anche per evitare il propagarsi di contagiose malattie trasmissibili con le trasfusioni come l’HIV, che andrebbero a debilitare ulteriormente fisici già provati da altre patologie.

Salute del donatore

Prima di iniziare il prelievo, il donatore, normalmente tra i 18 ed i 65 anni di età, viene sottoposto ad accertamenti e controlli volti a stabilire il suo stato di salute; questo consente, anche, al trasfusore di tenersi aggiornato sulla propria condizione fisica e poter immediatamente curare, magari dall’insorgenza, eventuali malattie.

Doniamo il sangue: questa pratica fa star bene noi ed è determinante per la cura e la sopravvivenza di tanti malati che abbisognano di trasfusioni.

Ti potrebbe interessare anche: Mal di schiena: tipologie, motivi e cure, alcuni consigli utili

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube