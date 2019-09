La donna perfetta fa paura agli uomini: vediamo perché

La perfezione esiste, è nella donna, e fa paura agli uomini, ecco perché scappano dalle donne. È inutile che lo si nasconde, le donne sono forti, indipendenti, intelligenti, al limite della perfezione; queste sono le donne single che oggi fanno scappare tutti gli uomini. Però, sotto sotto nascondono un cuore immenso e una gran voglia di amare, ma trovare il principe azzurro diventa un’impresa, gli uomini le temono e scappano.

Vediamo il perché gli uomini scappano da questo tipo di donne

a) Indipendenza, professionale e personale: le donne di oggi sono molto indipendenti, non hanno bisogno di chi si prenda cura di loro, anzi sono loro che si prendono cura degli altri. Questo tipo di donna ama fare carriera, vestirsi bene, inseguono le loro passioni, e lo fanno bene anche da sole e indipendenti. Ed è per questo che gli uomini scappano, loro preferiscono le donne che si prendono cura della casa e non pensino alla carriera.

b) Forti e belle: questo tipo di donne sono affascinanti, la loro forza le rende bellissime, questo fascino a volte attira uomini sbagliati, presuntuosi e vanitosi, allontanando quelli umili e intelligenti.

c) Gli uomini hanno paura: di questo tipo di donne gli uomini ne hanno paura, perché sono perfette, sono alla continua ricerca di una comfort zone da creare con il compagno, e rischierebbe a loro avviso di oscurarli e di trasformarli solo in un riflesso.

d) Evitare le perdite di tempo: le donne perfette non amano perdere tempo, e al primo appuntamento cercano subito di mettere le cose in chiaro per capire da subito chi hanno difronte.

e) Sanno quello che vogliono: dietro a queste donne però si nasconde anche la paura di restare da sole nel tempo, e quindi anche a loro piacerebbe condividere i successi con un partner, ma gli uomini appena sentono questo, scappano.

f) Il perfetto sono io: ci sono alcuni uomini che ammettono che stare con una donna con queste caratteristiche, è complicato e mette pressione. Agli uomini piace essere perfetti e non sopportano che una donna possa essere più di lui, e di conseguenza vanno in crisi e come al solito la risolvono nel modo più semplice, scappano.