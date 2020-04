La fase 2, ecco come potrebbe essere: uffici, scuole e fabbriche con orari diversi

Si inizia a delineare come potrebbe essere la Fase 2, ci sono idee, proposte che vengono studiate per poi cercare quale sia il miglior modo per tornare alla ripresa graduale e sempre con attenzione nel fare prevenzione.

La fase 2 con uffici, fabbriche e scuole in orari diversi e controlli per rispettare le regole della Guardia di Finanza

Le idee per una ripresa ci sono, ora bisogna solo metterle insieme. Dovrà essere per forza un’Italia diversa, quella che avrà lo scopo di evitare il diffondere del contagio, con la Guardia di Finanza che controlli nei negozi e nelle scuole, con gli uomini dell’ispettorato del lavoro che controllino negli uffici e nelle fabbriche.

In ufficio ad esempio si potrebbe entrare anche alle ore 11,00, nelle scuole non più alle 8,00, ma in modo scaglionato a turni. Saranno i Sindaci per ogni città a stabilire delle regole e a far si che vengano rispettate. Saranno previsti incentivi per lo smart working, per le fabbriche si prevede un orario prolungato h24 e 7 giorni su 7, in modo che non tutti impiegati e operai siano presente tutti contemporaneamente ma che in modo che la produzione non si arresti.

La mascherina e i guanti, usati in modo corretto, devono diventare un karma, la distanza che verrà consigliata da mantenere sarà quella di 1,5 metri. Saranno messi a controllare Guardia di Finanza e ispettorato del Lavoro, e chi non rispetterà le regole verrà sanzionato con la chiusura dell’attività.

Per gli acquisti nei negozi si farà la fila fuori e si entrerà in base alle norme stabilite in base alle dimensione del locale o agli spazi, o addirittura si è pensato per alcune attività l’accesso sarà per appuntamento. Il tempo nei negozi sarà dato solo dalla durata dell’acquisto.

Con questo sistema si alleggeriranno anche i trasporti pubblici, sui bus solo i posti seduti e alternati e con le dovute precauzioni, si salirà sui bus solo se scende qualcuno. Lo stesso nei treni, posti solo seduti e alternati con prenotazione, lo stesso nelle metro, con la differenza per chi è in piedi di rispettare le linee disegnate per terra.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube