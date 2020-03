La Ferrari chiude Maranello e interrompe la sua produzione a causa del coronavirus

La Ferrari ha interrotto la produzione nelle sue fabbriche di Formula 1 e auto da strada in Italia per due settimane a causa della diffusione dell’epidemia del coronavirus. Fa parte di un blocco più ampio iniziato la scorsa settimana in tutta Italia colpita gravemente. La Ferrari ha dichiarato che la decisione è stata presa “per il benessere dei suoi dipendenti”. L’amministratore delegato Louis Camilleri ha dichiarato che la decisione è stata presa per proteggere i propri dipendenti. Il personale che ha la possibilità di continuare a lavorare da casa lo farà, con la Ferrari che prevede di chiudere fino al 27 marzo.

L’Italia è il paese più colpito in Europa, con oltre 1.800 morti finora. La decisione della Ferrari arriva dopo la sospensione della stagione di F1 a seguito della cancellazione del Gran Premio d’Australia di questo fine settimana. Una decisione di rinviare le successive gare di Bahrein e Vietnam è seguita alcune ore dopo che la gara di Melbourne è stata annullata venerdì mattina in Australia. Il Grand Prix cinese, che era stato programmato per essere il quarto evento della stagione, è stato rinviato a febbraio.

L’organo direttivo della FIA e il titolare dei diritti commerciali del Gruppo F1 hanno fornito informazioni contrastanti in dichiarazioni simultanee in merito ai probabili passi successivi. La FIA ha dichiarato di sperare di “iniziare il campionato in Europa il 1 ° maggio”, che è l’inizio previsto del fine settimana del Gran Premio olandese.

