La Ferrari prepara misure speciali per la riapertura di Maranello

La Ferrari sta finalizzando i dettagli per riaprire lo stabilimento di Maranello, una riapertura attualmente prevista per il 14 aprile in un momento in cui il numero di infezioni e decessi è inferiore in Italia. Ma questa ripresa dell’attività avverrà prima della fine della pandemia, che costringerà a prendere misure straordinarie. La casa del Cavallino Rampante implementerà una strategia di monitoraggio costante, con test volontari su base giornaliera sia per gli operai della fabbrica e le persone nel loro ambiente familiare, sia per i fornitori dell’azienda che lavorano all’interno delle sue strutture.

Anche il monitoraggio viene eseguito virtualmente, quindi ogni dipendente scaricherà una nuova applicazione creata per monitorare la propria salute, diffondere consigli sulla salute e rilevare se ha mantenuto i contatti con qualcuno infetto dal coronavirus, al fine di reagire in tempo e prevenire per non fare diffondere il contagio. Ferrari fornirà assistenza sanitaria e psicologica ai dipendenti che lo richiedono, sia elettronicamente per telefono o direttamente a casa. Se viene rilevato un positivo, i dipendenti riceveranno uno spazio per isolarsi in modo sicuro, con copertura medica gratuita e tutto il supporto sanitario di cui hanno bisogno.

Lo ha affermato il presidente della Ferrari John Elkann in una lettera inviata agli azionisti di Exor, che detiene il 22,91% delle azioni della casa automobilistica. Il suo progetto ha il sostegno dell’amministrazione dell’Emilia-Romagna, la regione in cui si trova Maranello. La Ferrari ha chiuso le sue fabbriche il 15 marzo, culminando così in un mese di restrizioni progressive di fronte all’avanzata della pandemia in Italia. Come è accaduto in Cina, la ripresa dell’attività industriale dovrebbe avvenire gradualmente e con misure specifiche a tutela del personale.

