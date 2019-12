La Ferrari punterà ancora su Binotto per tornare a vincere in Formula 1

Il CEO della Ferrari, Louis Camilleri, afferma che la Scuderia del cavallino rampante manterrà la fiducia nel caposquadra Mattia Binotto nella speranza che la stabilità possa servire per riportare il titolo a Maranello. Questo infatti manca dal 2008. La leadership di Binotto è stata esaminata attentamente dopo la sua prima stagione al timone della Ferrari. In particolare sotto la lente dei dirigenti del cavallino rampante vi è stata la decisione pre-stagionale di conferire “priorità” a Sebastian Vettel con il tedesco che nonostante ciò non è riuscito a superare il compagno di squadra Charles Leclerc e con la Mercedes che ha imperversato nella prima metà della stagione.

Tuttavia, Camilleri afferma che Binotto è ancora considerato da tutti come l’uomo che può riportare la Ferrari alla vittoria. “Abbiamo bisogno di pazienza, abbiamo bisogno di stabilità e serenità”, ha detto. “Se guardi indietro alla storia della Formula 1, dove i team hanno fatto molto bene, che si tratti della McLaren, della Ferrari ai bei vecchi tempi, della Red Bull o della Mercedes, c’è un filo conduttore, ovvero che c’era molta stabilità all’interno della squadra.”

“Hanno imparato a lavorare a stretto contatto insieme. Questo è qualcosa su cui siamo molto concentrati. Mattia ha impiegato molto tempo per garantire di avere una squadra unita”. Con la Ferrari che sta costruendo un nuovo simulatore, oltre a combinare i preparativi sia per le auto del 2020 che per quelle del 2021, Binotto afferma che il bilancio della Scuderia salirà alle stelle il prossimo anno. Camilleri ha anche dichiarato: “Siamo anche pronti a investire e fortunatamente il settore automobilistico può sostenere tali investimenti, non solo in termini di persone, ma anche in termini di infrastrutture”.

