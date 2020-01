La Formula 1 celebra il 51 ° compleanno di Michael Schumacher

Il mondo della Formula 1 si è unito per celebrare Michael Schumacher in occasione del 51 ° compleanno del sette volte campione del mondo. Il leggendario pilota tedesco non appare in pubblico da 6 anni dopo aver subito lesioni cerebrali in un incidente sugli sci, ma il suo impatto sullo sport rimane forte – come dimostrato dal peso dei tributi pubblicati. Ferrari, il team sinonimo della maggior parte dei più grandi successi di Schumacher in F1, ha fatto gli auguri all’ex pilota tedesco per il suo compleanno, così come la Mercedes, squadra con la quale ha abbassato il sipario sulla sua carriera agonistica nel 2012. Ma sono stati davvero tanti nel mondo di Formula 1 a voler ricordare il campione tedesco rimasto nel cuore di milioni di fan.

Il sette volte campione del mondo rimane una delle più grandi, se non la più grande, leggenda delle corse in tutto il mondo del motorsport, non solo della Formula 1. Michael Schumacher detiene attualmente il record della vittoria in Formula 1 con 91 Gran Premi, che però molto probabilmente sarà battuto durante la stagione di Formula 1 2020 da Lewis Hamilton. Il pilota britannico potrebbe eguagliare anche il conteggio dei titoli piloti di Schumacher conquistando nel 2020 il quarto campionato consecutivo alla Mercedes. Vedremo dunque se il pilota inglese riuscirà a raggiungere il leggendario campione tedesco.

