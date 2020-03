La Formula 1 è ancora in attesa dell’evoluzione del coronavirus

La FIA ha ripetuto la sua dichiarazione alla fine di gennaio, date le nuove restrizioni di ingresso imposte dai paesi delle prime gare della Coppa del Mondo di Formula 1. L’organizzazione insiste sul fatto che non hanno ancora preso una decisione ferma sul Grand Prix e che agiranno se necessario. L’inizio della stagione della Formula 1 è minacciato dalla diffusione del coronavirus, che ha causato la decisione da parte di alcuni paesi di proteggere i propri confini e impedire l’ingresso di persone dai luoghi più infetti. Al momento questa nuova polmonite ha solo posticipato il Gran Premio della Cina, per quanto riguarda il Grand Circus. Tuttavia, vi è incertezza sul fatto che gli appuntamenti di Australia, Bahrein e Vietnam possano essere tenuti nei tempi previsti.

La FIA sta valutando la situazione in Formula 1 a seguito dell’aggravarsi dell’epidemia di Coronavirus

Gli organizzatori dei tre appuntamenti hanno assicurato che continueranno con il piano originale, tuttavia, le ultime restrizioni all’ingresso nel paese imposte dal Bahrain e dal Vietnam mettono in discussione o complicano la celebrazione di questi eventi. L’appuntamento in Australia è la prossima settimana e la FIA ha deciso di pronunciarsi oggi, senza fornire nuove informazioni, semplicemente insistendo sul fatto che continuano a studiare la situazione e che agiranno se lo riterranno necessario.

“A seguito dell’epidemia di coronavirus verificatasi all’inizio dell’anno e che finora ha colpito principalmente la Cina, la FIA sta monitorando da vicino come si evolve la situazione con le autorità competenti e i membri dei suoi club, sotto la direzione del presidente della Commissione medica della FIA, il professor Gérard Saillant. La FIA studierà il calendario e le prossime gare di Formula 1 e, se necessario, prenderà le misure necessarie per proteggere la comunità globale dei motori e il pubblico in generale.”

