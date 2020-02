La gravidanza può essere contagiosa? La scienza dice sì

E’ possibile che una donna in gravidanza riesca a contagiare una sua amica o una sua parente così da permetterle di essere incinta? Sembrerebbe un’assurdità, ma non sono pochi i casi che hanno testimoniato questa situazione. No, non è magia, ma è scienza. E’ stato condotto, infatti, uno studio scientifico tutto americano che si concentrava proprio su questo e dai risultati emersi è facile capire quali siano i fattori che permettono una tale situazione. Vediamoli di seguito.

Gravidanza, è possibile contagiare le donne che ci stanno attorno?

Lo studio scientifico americano è stato riportato sulla rivista American Sociological Association, e no, esso non ci dice che la gravidanza possa essere contagiosa come l’influenza.

Lo studio in questione si è interessato di un intervallo di tempo durato ben 10 anni, in cui gli scienzitai hanno osservato ed analizzato 1.720 donne.

Da questa ricerca è emerso che la maggior parte delle donne analizzate siano rimaste incinte prima che la ricerca si concludesse.

Molto curioso è questo passo dell’indagine: una coppia X annunciava la gravidanza ai loro amici, e dopo due anni da tale annuncio, massimo tre, un’altra coppia Y aspettava un bambino o una bambina.

La ricerca americana non è che la conferma di tante altre ricerche realizzate proprio su questo argomento.

I ricercatori americani sono arrivati, così, a tre conclusioni:

la prima è che vedere un’amica incinta portare avanti una gravidanza senza troppi problemi dà fiducia alle altre nel poterci riuscire allo stesso modo.

La seconda conclusione è che le stesse donne, confrontandosi con le loro amiche, non vogliono sentirsi da meno.

L’ultima e terza conclusione è quella di tipo solidale: una coppia in attesa si sentirà compresa da un’altra coppia che è nella stessa situazione.

In questa terza conclusione è molto importante il fattore economico: dividere le tipiche spese da affontare in questo periodo.

Infine, molto interessante è un altro dato: sono le gravidanze degli amici ad influenzare le altre coppie a metter su famiglia, e non, invece, le gravidanze dei familiari.

