La Marina degli Stati Uniti ha rilasciato ufficialmente tre video UFO precedentemente pubblicati dal New York Times e dal gruppo di ricerca UFO dell’ex cantante dei Blink-182 Tom DeLonge, To the Stars Academy. Essi sono i tre dei video UFO più famosi di tutti i tempi e hanno stimolato una rinascita dell’ufologia. I video si chiamano “FLIR.mp4”, “GOFAST.wmv” e “GIMBAL.wmv”. Se siete anche lontanamente interessati agli UFO, probabilmente li avrete visti molte volte. I tre video sono stati ottenuti e pubblicati nel 2017 e nel 2018 da To the Stars Academy. Due dei video sono stati anche inclusi in un articolo del New York Times che descrive in dettaglio il programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate del Pentagono, che è stato gestito da un uomo di nome Luis Elizondo, che ora lavora alla ToL Stars Academy di DeLonge.

La Marina degli Stati Uniti ha pubblicato ufficialmente tre video UFO di cui si è parlato molto in passato

Negli ultimi giorni, la Marina americana ha pubblicato ufficialmente questi video sulla sua pagina del Freedom of Information Act. I video sono prove allettanti che gli aviatori militari hanno visto gli UFO e che il Pentagono ha studiato ciò che sono. Precedenti rapporti hanno dimostrato che anche un braccio investigativo dell’Aeronautica ha studiato i video.

All’inizio di quest’anno, Motherboard ha anche riferito che la US Navy ha una versione classificata del video FLIR , che è stato girato nel 2004 al largo delle coste della California. Le persone che hanno assistito agli avvistamenti UFO hanno detto di aver visto una versione ad alta definizione del video. Mentre il rilascio ufficiale di questi video in realtà non ci fornisce ulteriori informazioni, è comunque importante, perché per anni il Pentagono ha cambiato la sua storia su questi video. È almeno un passo avanti per la trasparenza sugli UFO.

Ti potrebbe interessare: UFO: un ricercatore individua 2 presunte basi aliene su Marte usando Google

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube