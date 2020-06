La MotoGP presenta il nuovo calendario 2020

La MotoGP è tornata. Dorna come promotore del Campionato mondiale di motociclismo ha pubblicato il nuovo calendario per la stagione 2020. Con la pandemia COVID-19 che ha annullato la normale disputa di questa stagione, la MotoGP ha optato per un calendario con tredici Gran Premi su otto circuiti diversi, per un totale di cinque “doppiette” a Jerez, Red Bull Ring, Misano, MotorLand e Valencia. In questo modo, il campionato disputerà sette delle sue tredici gare in Spagna e focalizzerà tutta la sua attività in Europa in attesa di vedere cosa fare con gli appuntamenti transoceanici che la MotoGP ha negli Stati Uniti, in Argentina, Tailandia e Malesia.

La competizione inizierà il fine settimana del 19 luglio con il primo dei due round disputati a Jerez, sotto il nome di GP di Spagna. Solo sette giorni dopo, i piloti della MotoGP gareggeranno nuovamente su questa pista, in questo caso al GP di Andalusia. Dalla pista di Cadice, la Coppa del Mondo viaggerà a Brno per affrontare tre prove consecutive, il GP della Repubblica Ceca e due gare in Austria, al Red Bull Ring . Il primo si chiamerà GP d’Austria e il secondo GP della Stiria. Quindi, la terza doppia verrà assegnata al GP di San Marino e al GP dell’Emilia Romagna , entrambi a Misano.

Il GP di Catalogna si chiuderà a settembre prima di lasciare il posto a un mese di ottobre in cui la MotoGP visiterà Le Mans per disputare il GP di Francia e due volte il MotorLand Aragón. La quarta doppietta della stagione sarà composta dal GP di Aragona e dal GP di Teruel in settimane consecutive. Il campionato per ora in programma chiude i battenti con l’ultimo doppio appuntamento, il GP d’Europa e il GP di Valencia sul circuito di Ricardo Tormo. Nonostante tutto, Dorna mantiene la possibilità di competere nei GP di America, Argentina, Tailandia e Malesia, test che devono essere confermati o meno prima del 31 luglio. Il promotore ricorda a sua volta che la partecipazione pubblica al Grand Prix già confermata sarà soggetta alle norme di ciascun paese.

