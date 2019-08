La notte di San Lorenzo: gli appuntamenti del 10 agosto

Il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti e telescopi e astronomi arrivano nei posti più insoliti e si mischiano con il cibo, la musica e il divertimento estivo. Stelle, pianeti e nuove scoperte sui buchi neri con gli astronomi, con capolavori storici della lirica, del jazz e del rock, telescopi ma anche passeggiate spaziali.

Vediamo i vari eventi nella notte di San Lorenzo

A Villa Castelnuovo, oggi e domani ci sarà l’osservazione astronomica nel Giardino delle Stelle, in più il percorso enogastronomico, street food e artigianato siciliano. A Ustica, la suggestione del cielo unita a quella di una grotta naturale dove si svolgerà un concerto. Chi vuole avvicinarsi fisicamente alla volta stellata può scegliere la Torre di San Nicolò. A Campofelice di Roccella, stelle e balli anni 90. Un brindisi sotto le stelle si farà nella tenuta di Donnafugata fino al mattino.

Danza

Al Cretto di Burri di Gibellina, le Orestiadi ricordano la grande coreografia con lo spettacolo Pina, omaggio di nove danzatori siciliani con un finale itinerante.

Musica

Sul palco principale dell’Ypsigock Festival, sono attesi il rapper di origine congolese Baloji, Charlotte Adigery, il giovane gruppo tedesco di indie-rock Giant Rooks e il polistrumentista elettronico David August, é Infine lo storico cantautore Alberto Fortis. Per la seconda serata Francesco Buzzurro, Jack in The Box, Kimigrana e Gnu Trio. Sul palco del teatro antico, Monica GGuerritore, e Giovanni Nuti che cantano i versi della poetessa Alda Merini. A Salina per i concerti al tramonto al Giardino Roversi sul palco c’è Gigi D’Alessio.

