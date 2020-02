La nuova Alfa Romeo Giulia GTA avvistata nello stabilimento Maserati di Modena

Prima foto spia dell’Alfa Romeo Giulia GTA, il modello con cui il marchio italiano celebrerà i 110 anni dell’anniversario dell’azienda. È prevista un’edizione imitata e molto esclusiva che offrirà prestazioni e sensazioni di guida più tipiche di un modello da competizione. Le voci sono confermate. Alfa Romeo festeggerà il suo 110 ° compleanno con una versione molto vitaminizzata di una berlina in vendita, l’ Alfa Romeo Giulia GTA. Un acronimo mitico nel marchio italiano che ritorna solo per un motivo così speciale.

Immortalato in alcuni garage che si trovano nel cortile della fabbrica del marchio del Tridente di Modena, la foto spia mostra solo la parte anteriore di questa versione sportiva ad altissime prestazioni, con vinile nella parte anteriore e in cui è possibile vedere alcuni dettagli interessanti. Le immagine mostrano una zona anteriore leggermente modificata con fari con un look più aggressivo. Anche il paraurti non ha nulla a che vedere con quello della Giulia Quadrifoglio con prese d’aria di dimensioni molto maggiori . La vista posteriore è nascosta, ma si parla di un grande spoiler nella parte posteriore e di un diffusore posteriore con un estrattore in stile DTM, che dovrebbe portare ad a un leggero aumento della lunghezza del modello .

I tecnici Alfa Romeo e Maserati hanno inoltre applicato misure di riduzione del peso, utilizzando ruote in magnesio e pannelli del corpo in fibra di carbonio , nonché un sistema frenante con dischi in carbonio-ceramica. Possibile il debutto di questo modello al salone di Ginevra 2020 il mese prossimo. L’auto dovrebbe venire prodotta in edizione limitata di soli 110 esemplari, tanti quanti sono gli anni di Alfa Romeo.