La nuova Aston Martin DBX finalmente è stata svelata

Aston Martin ha ora il suo primo SUV: gli inglesi hanno rivelato la nuova Aston Martin DBX nella capitale cinese Pechino. Con 5,04 metri di lunghezza, 2,00 metri di larghezza e 1,68 metri di altezza, raggiunge quasi le dimensioni di una Bentley Bentayga. Nel prezzo supera persino il suo concorrente britannico. Il suo prezzo infatti dovrebbe partire da circa 200 mila euro.

Aston Martin DBX ha le tipiche caratteristiche di design Aston Martin. Si inizia con la griglia del marchio e si continua nella parte posteriore con i fari a forma di mandorla e un cofano fortemente sagomato. Le prese d’aria laterali si aprono garantendo linee che danno al modello grande carattere, mentre le superfici della finestra si assottigliano verso la parte posteriore. La linea di cintura si unisce sopra i fanali posteriori stretti, che sono collegati da una stretta fascia di luce, in un labbro dello spoiler, che insieme allo spoiler sul tetto delimita un lunotto leggermente inclinato.

Per il suo primo SUV, Aston Martin ha sviluppato una nuova piattaforma che consente sia la combustione pura che i motori elettrificati. Inizialmente, tuttavia, verrà utilizzato solo il familiare V8 biturbo da quattro litri di Mercedes-AMG con disattivazione del cilindro, che nella nuova Aston Martin DBX garantirà 550 CV e 700 Nm di coppia. La casa inglese prevede un consumo di WLTP di 14,3 litri e emissioni di CO2 di 269 g / km a NEDC.

Aston Martin DBX completa lo sprint da zero a cento in 4,5 secondi, la velocità massima è di 291 km / h. La vettura dispone di una trasmissione a nove velocità in collaborazione con un centro attivo e un differenziale elettronico a slittamento limitato sull’asse posteriore. Quest’ultimo distribuisce la potenza nel modo più ottimale possibile tra le ruote posteriori, che in caso di dubbio ottengono la coppia completa. La sospensione pneumatica a tre camere con ammortizzatori adattivi, controllata dal sistema elettrico a 48 volt, offre la possibilità di ridurre l’altezza da terra dal valore iniziale di 45 millimetri in su o 50 millimetri in basso.

